Tafferugli fra tifosi prima di Pisa-Hellas, L'Arena titola: "Feriti due ultrà del Verona"

Finisce senza vincitori né vinti la sfida di Pisa fra i nerazzurri padroni di casa e l'Hellas. A guadagnarsi la scena però, purtroppo, sono gli incidenti che ci sono stati fuori dallo stadio. E ai tafferugli è dedicato il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Guerriglia urbana a Pisa fra tifosi. Feriti due ultrà del Verona".