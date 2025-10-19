Tafferugli fra tifosi prima di Pisa-Hellas, L'Arena titola: "Feriti due ultrà del Verona"
TUTTO mercato WEB
Finisce senza vincitori né vinti la sfida di Pisa fra i nerazzurri padroni di casa e l'Hellas. A guadagnarsi la scena però, purtroppo, sono gli incidenti che ci sono stati fuori dallo stadio. E ai tafferugli è dedicato il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Guerriglia urbana a Pisa fra tifosi. Feriti due ultrà del Verona".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
4 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile