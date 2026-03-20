"Un genio da Juve". La Gazzetta dello Sport apre con l'offerta per Bernardo Silva

La Juventus si muove concretamente per Bernando Silva, centrocampista che viaggia verso la scadenza di contratto con il Manchester City. Lo assicura oggi La Gazzetta dello Sport lanciando la notizia sulla sua prima pagina: "Un genio da Juve. Offerta a Bernardo Silva - titola il quotidiano -. Maxi proposta per battere la concorrenza: tre anni più uno per il campione che si svincola dal City".

L'obiettivo principale per l'Inter è invece il portiere che andrà a rimpiazzare Yann Sommer, con Gugliemo Vicario in cima alla lista dei sogni. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha mosso passi decisi per il portiere del Tottenham: "Inter, blitz Vicario. Incontro a Londra con il portiere, accordo vicino. Si tratta col Tottenham" si legge di spalla. Poco sotto spazio al ritorno di Kevin De Bruyne ("Subito De Bruyne. Il Napoli sogna la super rimonta"), mentre nel lato opposto il focus è su Luka Modric ("Modric al museo. Il Pallone d'Oro a Casa Milan: 'Qui mi amano'") e su Sandro Tonali ("Tonali ci sarà. Gravina: 'Al Mondiale pure a nuoto'").

Il taglio alto è invece tutto per il derby di Europa League tra Roma e Bologna e per il successo della Fiorentina in Conference League: "Gioia Bologna. Roma, derby da incubo. Europa League, 4-3 ai supplementari. Partita show, Cambiaghi gol: Aston Villa ai quarti. Conference: Rakow-Fiorentina 1-2, ora il Palace".