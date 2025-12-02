Una capolista al giorno, la Repubblica: "La giungla della Serie A aspetta un domatore"

La Repubblica questa mattina fa il punto sulla corsa scudetto nel campionato di Serie A. Mai si erano visti in ventiquattro anni così pochi punti in cima alla classifica e se una delle due seconde (la Roma) ha già perso quattro volte, e tre volte lo ha fatto il Napoli in testa, un motivo ci sarà. Bello? Brutto? Incerto? Combattuto? Anche il giudizio sul primo terzo di campionato è di tutti, dunque di nessuno.

Porte che si aprono e si chiudono, il grand hotel della Serie A ha l’ingresso girevole: si passa in fretta, alla svelta si entra e si esce. Le due in testa hanno gli allenatori più vincenti, uno è tornato, Allegri, l’altro è rimasto, Conte. Non avere padroni significa, ovviamente, una classifica non solo ballerina ma corta, o meglio compatta: ci sono appena cinque punti tra le prime e la settima e questo rende assai liquido ogni percorso e parecchio friabile ogni confine.