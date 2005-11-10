Totti: "Roma per me è tutto, non immaginavo di andare via. Scudetto? Con 1 o 2 acquisti"

Francesco Totti è e sarà sempre la Roma. Intervistato da Shasha Sport, l'ex capitano è intervenuto spiegando quello che è per lui oggi il club giallorosso: "Per me questa città è tutto, soprattutto la Roma intesa come società, oltre che il posto. Mi ha dato tantissimo e io ho dato tanto a lei. Per questo, come sapete, dico sempre che certe cose si fanno in due, non da soli".

Ha lasciato Trigoria ormai tempo fa.

"È stata casa mia. Ho vissuto lì più tempo di quanto ne abbia trascorso a casa mia. Sono cresciuto lì e ci sono rimasto per oltre trentacinque anni. Ci sono arrivato quando avevo dodici anni. Per me andare a Trigoria era come tornare a casa. Non avrei mai immaginato che un giorno sarebbe arrivato il momento di andare via".

Che cosa ricorda di quel Roma-Genoa?

"È stato un giorno storico, speciale. Bellissimo da vivere, ma allo stesso tempo anche doloroso, perché segnava la fine di una carriera, la fine di un sogno. Ho fatto un giro intorno allo stadio e vedevo tutte le persone, dai più piccoli ai più grandi: piangevano tutti".

Perché ha detto no al Real Madrid?

"In quel momento, in effetti, qualche dubbio mi è venuto. Ma alla fine, come ho sempre detto, l’amore per Roma, per la città e per il club, che porto nel cuore, mi ha spinto a decidere di restare. Sentivo che fosse giusto, che la scelta migliore fosse rimanere in quella squadra".

Quanto ha contato Mazzone nella sua crescita?

"Credo che sia stato quello che mi ha aiutato maggiormente a maturare. Mi ha insegnato tante cose sul calcio e soprattutto ha saputo gestirmi quando ero ancora molto giovane".

La Roma di oggi può lottare per lo Scudetto?

"Penso che abbia il potenziale per fare qualcosa di importante. Probabilmente servirebbero uno o due innesti per rinforzare la squadra e renderla una vera candidata allo Scudetto, una squadra capace di sognare il campionato. La società sta lavorando molto bene, l’allenatore è un grande tecnico e la squadra, secondo me, è forte".

Che cosa cambia in Champions League?

"In Champions devi essere più preparato, avere una condizione fisica superiore e una squadra ancora più attrezzata. Devi essere pronto perché affronti avversari che spesso sono più forti di te, sempre competitivi e abituati a giocare a livello europeo".