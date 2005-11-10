Bologna già a lavoro senza i nazionali e senza Miranda: lo spagnolo out 3 settimane. Il report

I giocatori del Bologna hanno ripreso ad allenarsi questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli. Raffaele Palladino ha fatto svolgere attivazione atletica, esercizi col pallone e partitella a campo ridotto per i rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali.

Report medico Miranda e tempi di recupero

Dal comunicato ufficiale del Bologna, oltre a all'allenamento differenziato in palestra per Jay Enem e Lorenzo De Silvestri, arrivano anche aggiornamenti sulle condizioni di Juan Miranda, infortunatosi durante l'ultima partita col Parma: "Juan Miranda è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra; tempi di recupero di circa 3 settimane".

Bologna, i giocatori convocati con le rispettive nazionali

Nicolò Cambiaghi (Italia)

Arthur Theate (Belgio)

Rahim Alhassane (Niger)

Torbjorn Heggem (Norvegia)

Eivind Helland (Norvegia)

Lewis Ferguson (Scozia)

Marco Libra (Venezuela)

Samuel Mbangula (Belgio U21)

Ukko Happonen (Finlandia U21)

Massimo Pessina (Italia U21)