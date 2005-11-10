Alle 15 Frosinone-Torino, le formazioni ufficiali: Alvini cambia in difesa, Abate con Aboukhlal
Tommaso Bonan
Sono ufficiali le formazioni di Frosinone-Torino, gara valida per la decima giornata di Serie A con fischio d'inizio alle 15. Mister Alvini cambia gli esterni di difesa, con Tchato e Bracaglia preferito a Oyono e Terzic. Raimondo confermato in attacco. Tra i granata, senza Cacciamani, ci sono Belghali e Aboukhlal sulle corsie, mentre nel mezzo c'è Gineitis dal 1'.
Frosinone-Torino, le formazioni ufficiali
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Raimondo. A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Biriligea, Cichella, Oyono, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek. Allenatore: Alvini.
TORINO FC (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Bragança, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Cömert, Ilkhan, Pellegri, Oristanio, Kulenovic, Casadei, Fitz-Jim, Carrascosa, Zapata. Allenatore: Abate.