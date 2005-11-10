Scott McTominay saluta a giugno o rimane in scadenza? Per De Bruyne addio possibile

Scott McTominay difficilmente rimarrà al Napoli oltre la prossima estate. Il suo accordo scade al 30 giugno del 2028 e c'è una discrepanza molto ampia fra le richieste dello scozzese e quello che potrebbe offrirgli il club. Attualmente guadagna 4 milioni di euro netti all'anno, mentre la richiesta per le prossime stagioni è arrivare intorno ai 7, troppo. Nell'ultima estate hanno chiesto informazioni Aston Villa e Manchester United, ma a determinate cifre potrebbe piacere anche ad altri club, come il Real Madrid.

Plusvalenza o ultimo anno?

Dall'altro lato bisogna pensare che sarà difficile prendere un giocatore di quel livello, a quell'ingaggio. Servirà un'offerta fra i 30 e i 40 milioni per accettare un suo possibile addio, soprattutto considerando che a giugno sarà valutato a bilancio 7,5 milioni. Poi dipenderà anche dall'intenzione di rivoluzionare la rosa da parte di un De Laurentiis che rischia di perdere Anguissa - situazione molto probabile - e De Bruyne.

Belga verso l'addio

È in scadenza al 30 giugno e non ci sarà un prolungamento, anche per via di una carta di identità che dice 35 primavere oggi, 36 per il prossimo. Quindi per lui è possibile un ultimo ballo, magari fra Arabia Saudita e Stati Uniti, come poteva già accadere nella scorsa estate. Oppure il PSV Eindhoven che ha già mostrato interesse per gennaio... Dipenderà da lui.