Tony Damascelli parla chiaro: "Anche Conte apre alla Juventus, ormai trattata come albergo a ore"
Tommaso Bonan
"Anche Conte apre alla Juventus, ormai trattata come un albergo a ore". Lo scrive Tony Damascelli, sulle pagine de Il Giornale, affrontando il tema della panchina bianconera che nelle ultime settimane è stata tirata in ballo a più riprese. Ma non solo.
Zidane , Agnelli e adesso Conte
"Zidane non ha escluso il ritorno - scrive Damascelli dopo le parole dello stesso Conte rilasciate nelle ultime ore -, Andrea Agnelli fa circolare la voce che nel futuro potrebbe ripresentarsi alla presidenza della società bianconera e intanto fa affari con Chiellini. Per ultimo si mette in fila Conte che rivela il desiderio. Sembra che la Juventus sia un albergo a ore, la porta girevole permette entrate e uscite, dipende dal tipo di cliente".
"Il cerchio è già chiuso"
Soffermandosi in particolare su Conte, Damascelli sottolinea che "per chiudere il cerchio, come sostiene lui, si dovrebbe capire e sapere chi l’abbia aperto, basterebbe sfogliare gli archivi, il “prima o poi” nella vita spesso significa “troppo tardi”. Una parte cospicua della tifoseria bianconera non aspetta altro, avendo la memoria a gettone ha dimenticato pensieri e parole del suddetto, già in epoca juventina, poi ribaditi in altri siti. [...] Ma c’è un ma, la Juventus, al di là dei problemi della squadra, è tornata solida, John Elkann non ha la stessa “comunicabilità” dei suoi illustri parenti ma la sua fermezza non tollererà più certi comportamenti, il ricordo del disprezzo rivolto alla società resta aperto. Il cerchio è già chiuso".