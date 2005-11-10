"Anche Conte apre alla Juventus, ormai trattata come un albergo a ore". Lo scrive Tony Damascelli, sulle pagine de Il Giornale, affrontando il tema della panchina bianconera che nelle ultime settimane è stata tirata in ballo a più riprese. Ma non solo.

Zidane , Agnelli e adesso Conte

"Zidane non ha escluso il ritorno - scrive Damascelli dopo le parole dello stesso Conte rilasciate nelle ultime ore -, Andrea Agnelli fa circolare la voce che nel futuro potrebbe ripresentarsi alla presidenza della società bianconera e intanto fa affari con Chiellini. Per ultimo si mette in fila Conte che rivela il desiderio. Sembra che la Juventus sia un albergo a ore, la porta girevole permette entrate e uscite, dipende dal tipo di cliente".

"Il cerchio è già chiuso"

Soffermandosi in particolare su Conte, Damascelli sottolinea che "per chiudere il cerchio, come sostiene lui, si dovrebbe capire e sapere chi l’abbia aperto, baste­rebbe sfo­gliare gli archivi, il “prima o poi” nella vita spesso signi­fica “troppo tardi”. Una parte cospi­cua della tifo­se­ria bian­co­nera non aspetta altro, avendo la memo­ria a get­tone ha dimen­ti­cato pen­sieri e parole del sud­detto, già in epoca juven­tina, poi riba­diti in altri siti. [...] Ma c’è un ma, la Juven­tus, al di là dei pro­blemi della squa­dra, è tor­nata solida, John Elkann non ha la stessa “comu­ni­ca­bi­lità” dei suoi illu­stri parenti ma la sua fer­mezza non tol­le­rerà più certi com­por­ta­menti, il ricordo del disprezzo rivolto alla società resta aperto. Il cer­chio è già chiuso".