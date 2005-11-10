McTominay: "Conte al Napoli mi ha aiutato moltissimo. Scudetto? Giorno più bello in carriera"

Scott McTominay si è raccontato al Magazine di Rivista Undici, ripercorrendo la sua avventura in Serie A dal primo giorno: "Il Napoli e l’Italia mi hanno dato le basi necessarie per potermi concentrare sul mio lavoro. E naturalmente ringrazio anche mister Antonio Conte, che mi ha aiutato moltissimo. Ho avuto un buonissimo rapporto con lui e con tutto il resto del club. Apprezzo il lavoro che fanno qui per aiutarci a raggiungere dei grandi obiettivi. Siamo tutti una famiglia: tutti i coach, i magazzinieri, i fisioterapisti, i medici”.

Il suo ruolo nel Napoli

McTominay mantiene il profilo basso: "Non mi vedo affatto un leader o un eroe. È difficile da spiegare, ma penso che le persone non dovrebbero vedermi così. Dovrebbero vedermi come una persona che lavora duramente, e questo non ha niente a che fare con il calcio o con quello che puoi ottenere in campo. Per il resto, il mio obiettivo è venire al campo, lavorare, tornare a casa e riposarmi. Voglio il meglio per me e per chi mi sta intorno. Essere una brava persona è la cosa più importante di tutte. Sono un uomo piuttosto semplice. Penso che nella mia carriera io sia riuscito sempre a esaltarmi nelle grandi partite, nei momenti più importanti. Vivere certe emozioni mi dà una scarica di adrenalina. A me quel tipo di pressione genera entusiasmo".

Lo Scudetto

Il centrocampista racconta la notte del tricolore conquistato contro il Cagliari: "C’era tensione nell’aria, ma se ripenso alla partita… Ancora oggi mi vengono i brividi. Vivere certe momenti ti fa venire voglia di ottenere ancora di più, perché sono quelli che ricordi con più gioia. È stata senza dubbio una delle giornate più belle della mia carriera. Anzi: la più bella in assoluto. Voglio rivivere un’altra notte così. Se non consideri la tua carriera quasi come un’ossessione, non arrivi mai ai massimi livelli. Conta quello che fai ogni giorno quando arrivi al centro sportivo. Conta il modo in cui fai le cose fuori dal campo".

Il cibo è inimitabile

Impossibile per McTominay non esaltare la cucina italiana: "Quello che avete qui è il migliore del mondo, secondo me. È tutto fresco. È una cosa diversa rispetto a qualsiasi altro paese. E me ne sono accorto ancora di più quest’estate, quando sono andato negli Stati Uniti".