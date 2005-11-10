Scott McTominay è reduce da una serata da cancellare. Da leader della sua Scozia il centrocampista classe '97 al Sitterstadion di San Gallo ha perso 4-0 contro i padroni di casa della Svizzera. Un ko senza appello, una sconfitta che ha aumentato i dubbi su Sebastien Pocognoli. Su un CT che in estate ha preso il posto di Clarke con risultati fin qui decisamente poco confortanti. "Il punteggio di 4-0 è pesante, ma non credo che rispecchi l'andamento della partita. Serve tempo. Più partite giocheremo insieme, più cercheremo di risolvere questi problemi", le parole del CT belga che per ora non ha attecchito nello spogliatoio scozzese. Per McTominay, non una situazione troppo diversa da quella che sta vivendo al Napoli.

Rinnovo in alto mare

Dinanzi al centrocampista scozzese si staglia poi il discorso futuro. Già, perché al termine di questa stagione se non arriverà il rinnovo del contratto una decisione - a un anno dalla scadenza - sarà inevitabile. Dovrà prenderla il giocatore, ma soprattutto il Napoli che avrà l'ultima occasione per monetizzare dalla cessione di un calciatore che arrivò nell'estate 2024 per 30 milioni di euro. Acquisto azzeccatissimo, l'MVP della stagione dello Scudetto con Antonio Conte. Però poi anche richieste per il rinnovo del contratto che sono sembrate sempre troppo alte per il club di De Laurentiis. Durante la scorsa stagione la prima fu 12 milioni a stagione, poi nel tempo si è un po' scesi ma mai sotto i 7-8 milioni. Per questo Napoli, anche questa è una richiesta decisamente troppo elevata.

Contatti in estate con la Juventus

La possibilità che le parti si vengano incontro nelle prossime settimane c'è perché McTominay a Napoli si trova bene: certo, oggi come tutti sta vivendo un momento complicato, ma alle giuste le parti sarebbero disposte a trovare un nuovo accordo. Se però non arriverà l'intesa economica, allora a quel punto è molto probabile che il centrocampista scozzese tornerà in Premier League, anche perché in Italia nessuno arriverebbe a corrispondergli certe cifre.

La scorsa estate il suo agente ne parlò con la Juventus. Il club bianconero era certamente interessato al suo profilo, ma nei primi contatti preliminari non mise sul piatto cifre diverse rispetto a quelle che proporrebbe oggi il Napoli. Non se ne fece nulla, la trattativa tra le due società non partì nemmeno ed è molto complicato che ci sarà in futuro. Col Napoli invece quella per il rinnovo è in corso da tanto tempo: per una decisione definitiva non si può andare oltre questa stagione.