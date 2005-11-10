Roma, missione Manchester United: allenamento a Udine, poi la partenza per l'Inghilterra
Alessandra Stefanelli
La Roma si prepara a tornare in campo in Champions League, dove martedì sarà impegnata nella delicata trasferta contro il Manchester United all'Old Trafford. Una sfida che riporta alla memoria precedenti particolarmente dolorosi per i giallorossi, come il 7-1 subito nel 2007 e il 6-2 incassato in Europa League nel 2021. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all'appuntamento in un momento favorevole, mentre i Red Devils attraversano una crisi di risultati che mette seriamente in discussione la posizione del tecnico Michael Carrick. Il Manchester United è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Chelsea, la terza consecutiva tra campionato e Champions League e la quarta nelle ultime cinque partite. L'ultimo successo risale al 10 settembre, quando gli inglesi superarono 4-0 il Sabah all'esordio europeo.
Roma, allenamento a Udine e partenza per Manchester: il programma
Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma proseguirà la preparazione senza interrompere il ritiro iniziato venerdì a Udine. Nella mattinata di domenica è prevista una seduta di allenamento presso il centro sportivo dell'Udinese, dedicata principalmente al lavoro successivo all'impegno di campionato. Nel pomeriggio, invece, la squadra partirà in aereo alla volta di Manchester, dove resterà fino a mercoledì mattina, dopo la sfida europea.
Roma, Mancini e Pisilli verso il ritorno tra i titolari
Per l'impegno contro il Manchester United, Gasperini dovrebbe ritrovare dal primo minuto Mancini e Pisilli, entrambi candidati a una maglia da titolare. La trasferta inglese rappresenterà l'ultimo grande sforzo prima della sosta, con i giallorossi intenzionati a sfruttare le difficoltà degli avversari per conquistare un risultato importante in Champions League.