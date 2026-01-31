Acquisto a sorpresa del Milan: dal Chelsea arriva Yahya Idrissi Regragui, i dettagli
Acquisto a sorpresa del Milan in questi ultimi giorni di mercato ha preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui del Chelsea. Come riporta Sky Sport infatti il giocatore è già a Milano per completare gli ultimi passaggi finalizzati al suo tesseramento con il club rossonero.
Classe 2007, si tratta di un trequartista di nazionale marocchina, già nel giro dell'Under 18 del suo Paese. Attualmente milita nell'Under 18 dei Blues. Il Chelsea lo aveva prelevato nell'inverno 2021 dal West Ham. Un arrivo il suo che dunque il Diavolo finalizzerà soprattutto come investimento per il futuro, magari integrandolo dapprima nella formazione Under 23 o nella Primavera.
