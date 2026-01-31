Il Napoli si rilancia e scavalca la Roma, la Fiorentina resta terz'ultima: la classifica di Serie A
Il Napoli fa sua la sfida contro la Fiorentina, in una gara più sofferta del previsto nel finale. Gli azzurri passano 2-1 al Maradona. La squadra di Antonio Conte supera così la Roma in classifica, in attesa del risultato dei giallorossi, portandosi anche a -6 dalla vetta occupata dall'Inter.
Fiorentina che, per contro, rimane al terz'ultimo posto: il Verona stasera potrebbe agganciare i viola, in caso di vittoria a Cagliari. Vediamo di seguito la classifica aggiornata.
Inter 52 (22 partite giocate)
Milan 47 (22)
Napoli 46 (23)
Roma 43 (22)
Juventus 42 (22)
Como 40 (22)
Atalanta 35 (22)
Lazio 32 (23)
Bologna 30 (22)
Udinese 29 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 25 (22)
Cremonese 23 (22)
Parma 23 (22)
Torino 23 (22)
Genoa 23 (23)
Lecce 18 (22)
Fiorentina 17 (23)
Verona 14 (22)
Pisa 14 (23)