Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: Vergara, ancora tu! Conte riprende fiato, Pongracic stecca

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:06Serie A
Yvonne Alessandro

Risultato finale Napoli-Fiorentina 2-1

NAPOLI (a cura di Yvonne Alessandro)
Meret 6,5 - Sarà anche Milinkovic Savic il designato preferito per avere maggiori soluzioni con i piedi, intanto serve l’assist che manda in porta Vergara. In porta sfiora quanto basta per far sbattere Piccoli sul palo, riflessi da Spiderman in respinta su Gudmundsson. Cade solo sul tap-in di Solomon, incolpevole.

Di Lorenzo 6,5 - Meritava sorte diversa quel traversone per Hojlund, purtroppo un grave infortunio al ginocchio lo costringe ad abbandonare il campo. Dal 29’ Olivera 6 - Entra a freddo per il ko del capitano, ma si dimostra ordinato e attento. Qualche problema nel contenere i muscoli di Kean nel finale.

Juan Jesus 6 - Deve redimersi da qualche passaggio a vuoto recente, tenere il passo di Gudmundsson è complicato. Perde qualche duello di troppo nella sua area e la difesa va in apnea. Sufficienza stiracchiata.

Buongiorno 5,5 - Il primo tempo è stato immacolato, la ripresa una caduta verticale. Dal giallo alla marcatura persa su Piccoli nell’azione del gol incassato, resta a guardare poi sul tap-in di Solomon. Per nulla reattivo.

Gutierrez 7,5 - Corre su e giù sulla fascia destra, poi si inventa il primo gol con la maglia del Napoli. Un’autentica opera d’arte il tiro a giro di mancino che lascia di sasso Gosens e De Gea.

Lobotka 6 - Piuttosto che atterrare Dodo involato a campo aperto, alza le mani ed evita il contrasto che porta al gol di Solomon. Ma le geometrie in ogni porzione di campo forniscono chance di segnare.

McTominay 6,5 - Lottatore più che cavallo di razza oggi, apprezzabile per i continui inserimenti in area. Un lampo nel finale testa De Gea, da premiare per l'anima che mette in campo su ogni pallone.

Spinazzola 6 - Puntuale e rapido come un Frecciarossa in avanti, concorso di colpe con Lobotoka per aver lasciato scappare Dodo sull'azione del gol. Nel complesso poi non si lascia più scavalcare.

Vergara 7,5 - È un momento magico per lui. Prima sfila via a Brescianini, poi brucia Pongracic con uno scatto da velocista imprendibile e infila il primo sigillo in campionato in carriera al Maradona. Di fronte ai suoi tifosi e alla sua gente. Bravo ad allargare su Gutierrez, mette lo zampino anche su un assist, esce tra gli applausi del Maradona dopo una botta forte in volto. Dall’84’ Giovane s.v. - Altra presenza dopo l’ingresso con la Juventus.

Elmas 6,5 - Stava già pregustando il gol dopo una serpentina a superare la difesa della Fiorentina, aveva cucito a meraviglia l’assist per Hojlund tuttavia sprecato dal compagno. Una minaccia costante.

Hojlund 6,5 - Manda in tilt Pongracic. Incontenibile nel fare a sportellate e liberarsi in profondità, legge benissimo la palla di Meret per Vergara e manda fuori causa sempre il croato. Sfiora il gol per questione di centimetri, fa vedere il carattere di chi non è mai soddisfatto. Ci mette troppo per concludere sull’assist di Elmas, a lungo andare si perde un po’. Dal 90’ Lukaku s.v. - Scampoli di minuti per proteggere vantaggio e vittoria.

Antonio Conte 7,5 - Intasca tre punti che sanno di ossigeno dopo le pressioni settimanali per l’eliminazione dalla Champions League. Dietro alla vittoria con la Fiorentina la conferma assoluta del boom di Vergara, oltre che la rincorsa apertissima sul Milan. Mentre la vetta dista 6 punti.

FIORENTINA (a cura di Christian Sgura)
De Gea 6 - Su entrambi i gol poteva forse fare qualcosa in più, anche se non è il primo colpevole sulle occasioni, concesse, dalla sua retroguardia.

Dodò 6,5 - Partita difficile per il laterale brasiliano che risulta comunque decisivo sul gol di Solomon, con una progressione che ha spaccato in due il Napoli.

Comuzzo 5,5 - Prestazione sicuramente più solida del suo compagno di reparto, ma comunque fatta di tanta sofferenza. Nel primo tempo si salva con un auto-palo clamoroso.

Pongracic 4,5 - Hojlund vince nettamente il duello fisico con il centrale della Viola, in particolare nell'occasione del gol di Vergara: il danese lo porta a spasso e permette agli azzurri di concretizzare l'azione.

Gosens 5 - Non la migliore partita anche per il tedesco, superato troppo facilmente da Gutierrez sul 2-0 e poco incisivo anche in una specialità della casa come i duelli aerei in proiezione offensiva. Dal 70' Ranieri s.v.

Fabbian 5,5 - Una delle due sorprese di formazione da parte di Vanoli, fornisce a Gudmundsson un grande assist nel primo tempo, poi sprecato dall'islandese. Per il resto, si vede poco. Dal 46' Mandragora 6 - Si conferma uno dei pericoli principali in zona offensiva, la sua punizione in avvio di ripresa sfiora il palo.

Fagioli 5,5 - Anche l'ex Juventus fatica in cabina di regia. Sono diversi gli errori tecnici e la manovra Viola non è fluida.

Brescianini 5,5 - Fa un lavoro importante in fase di copertura per tutta la sua permanenza in campo, anche se sul gol di Vergara la sua marcatura è in legno e fatale ritardo. Dal 70' Kean 6,5 - Sono almeno tre le occasioni che crea in 20 minuti in campo. In attesa della forma perfetta si dimostra sempre un fattore determinante.

Solomon 6,5 - Trova il primo gol della sua esperienza in maglia viola e mostra qualche tocco di classe non indifferente. Potrà essere una risorsa importante per la seconda parte di stagione. Dal 70' Parisi s.v.

Gudmundsson 5,5 - Meret gli nega la gioia del gol nel primo tempo con un grandissimo intervento, l'islandese prova ad illuminare le trame offensive viola, con poco successo. Dal 79' Fazzini s.v.

Piccoli 6 - Colpisce un palo nel primo tempo con un grande colpo di testa ed entra anche nell'occasione del gol di Solomon. Può dare ancora qualcosa in più in fase realizzativa.

Paolo Vanoli 5,5 - La Fiorentina parte male, subisce il primo gol e inizia la propria gara con un po' di ritardo che risulterà decisivo alla fine. Il gol di Solomon non riesce a rivitalizzare la Viola, a cui manca cattiveria negli ultimi metri. La corsa salvezza è ancora lunga e ci sarà tanto da lavorare.

