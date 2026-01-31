Milan, Il Palace non libera ancora Mateta: lo spazientito messaggio del giocatore sui social

Tutto bloccato fra il Milan e Jean-Philippe Mateta: il Crystal Palace non ha ancora trovato un sostituto per la sua eventuale partenza nel reparto d'attacco e dunque il giocatore non è ancora libero di partire, con i rossoneri alla finestra per affondare il colpo decisivo.

Passano le ore e il via libera da parte del club inglese ancora non arriva. Ecco dunque una reazione che dice molto da parte dello stesso giocatore, che dal proprio profilo Instagram ha pubblicato l'emoji di una faccia che sbuffa. Insomma, Mateta fa trasparire una certa insofferenza per questa situazione, che si sta prolungando da giorni.