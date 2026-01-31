Milan, Il Palace non libera ancora Mateta: lo spazientito messaggio del giocatore sui social
Tutto bloccato fra il Milan e Jean-Philippe Mateta: il Crystal Palace non ha ancora trovato un sostituto per la sua eventuale partenza nel reparto d'attacco e dunque il giocatore non è ancora libero di partire, con i rossoneri alla finestra per affondare il colpo decisivo.
Passano le ore e il via libera da parte del club inglese ancora non arriva. Ecco dunque una reazione che dice molto da parte dello stesso giocatore, che dal proprio profilo Instagram ha pubblicato l'emoji di una faccia che sbuffa. Insomma, Mateta fa trasparire una certa insofferenza per questa situazione, che si sta prolungando da giorni.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L'Inter spera ancora in Diaby ma c'è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l'Atletico
