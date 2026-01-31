Ufficiale Genoa, riscattato in anticipo il cartellino di Ostigard dal Rennes: il comunicato

Leo Ostigard ora è ufficialmente un calciatore del Genoa. A titolo definitivo. Il difensore norvegese è stato riscattato anticipatamente dal Rennes (con un corposo risparmio sulla cifra pattuita in estate). Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club rossoblù: "Il Genoa CFC è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo del difensore Leo Skiri Østigård.

Il giocatore, che ha già all’attivo in questa stagione 17 presenze, 4 gol e 1 assist realizzati, è arrivato a Genova nell’ultima sessione estiva del calciomercato in prestito dal Rennes con opzione di riscatto.Il riscatto anticipato arriva anche grazie ai buoni rapporti con il Rennes società con la quale si è risolto invece il prestito di Albert Grønbæk.

Leo Skiri Østigård, difensore di grandi qualità fisiche e tecniche, incarna in modo esemplare lo spirito rossoblù e diventa così sempre più punto di riferimento del gruppo allenato da Mister Daniele De Rossi. Avanti insieme Leo!", si legge nel comunicato ufficiale.