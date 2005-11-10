Pama, Bernabé salta anche il Bologna: l'esito degli esami sul centrocampista
Il Parma dovrà fare a meno di Adrián Bernabé anche per la partita con il Bologna. Il club emiliano, atteso questa sera dalla sfida di Bergamo con l'Atalanta, ha fatto sapere che il centrocampista - già non convocato per la partita con la Dea -, in seguito al risentimento muscolare avvertito ieri durante l'allenamento, è stato sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra.
Il calciatore, si legge nel comunicato stampa della società gialloblù, verrà monitorato quotidianamente e ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica.
Secondo quanto raccolto, Bernabé tornerà a disposizione di Alberto Gilardino dopo la sosta. Dopo la gara di oggi, il Parma tornerà in campo sabato 7 novembre alle 18 con il Bologna, al Tardini. La ripresa del campionato vedrà invece i ducali ospitare la Roma il 21 novembre alle 18.