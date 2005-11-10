“Il rendimento di Malen è frutto dell’incontro tra il calciatore e Gasperini. Un risultato che nasce dall’intesa tra i due protagonisti, con meriti da dividere in parti uguali. Un 50% a testa”

Oggi, durante Maracanà, abbiamo analizzato lo straordinario impatto dell’attaccante olandese nella Roma. Lorenzo Di Benedetto, di TuttoMercatoWeb, ha sottolineato come questo risultato sia frutto dell’incontro tra il giocatore e il tecnico. Un’intesa che ha portato benefici a entrambi e, di conseguenza, alla Roma.

Una cosa è certa: da quando è sbarcato nella Capitale, sponda giallorossa, Malen è diventato un centravanti devastante, un attaccante che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Prima dell’arrivo alla corte del Gasp, l’olandese era un esterno o una seconda punta che segnava qualche gol, ma niente di così impattante. Con l’Aston Villa, in un anno e mezzo, aveva realizzato 10 reti. Per ritrovare un rendimento di alto livello bisogna risalire alla stagione 2020-21, quando con il PSV aveva messo a segno 27 gol complessivi tra campionato e coppe.

Con la Roma è diventato un bomber mostruoso, anzi, un centravanti vero, per scelta di Gasperini. Una mossa devastante: 26 gol in Serie A in 29 partite, da gennaio 2026 a oggi, e 12 reti in 11 partite in questo avvio di campionato. In totale, sono 31 gol in 35 partite. Pazzesco!

Malen, nel ruolo voluto da Gasperini, è diventato un altro giocatore. È così che il mondo ha scoperto un attaccante straordinario, capace di segnare e di giocare per la squadra. Tutti i movimenti offensivi e difensivi si inseriscono in un preciso meccanismo tattico costruito dal tecnico. Una connessione totale tra Malen e Gasperini.

Per questo ritengo che il merito della sua esplosione sia soprattutto dell’allenatore, che ha saputo esaltare al massimo, all’interno del proprio gioco, le qualità dell’olandese. In mano a un altro tecnico, probabilmente, Malen non avrebbe avuto lo stesso rendimento. Del resto, sono tanti gli attaccanti che Gasperini ha saputo valorizzare nel corso della sua carriera.

Questa è la conferma di quanto sia importante, per un calciatore, incontrare l’allenatore giusto, preparato e capace di esaltarne le caratteristiche. E sotto questo profilo il Gasp è il top.

Diciamo così: l’90% del merito è di Gasperini, il restante 10% è di Malen, per essersi messo a disposizione del tecnico.

Un connubio perfetto.