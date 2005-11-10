Marko Nikolic, allenatore dell’AEK Atene, ha parlato in conferenza stampa introducendo la sfida di domani contro il Como: “Sappiamo di giocare nell’élite calcistica. Chi non capisce di calcio potrebbe dire che il Como è una piccola squadra perché non è una grande tradizione ma io vorrei fare i complimenti a Fàbregas. È un grande allenatore, giovane, ha idee importanti e che vuole portare avanti. Non è forse la migliore ma tra le migliori, hanno idee precise, fanno delle ottime azioni, passaggi e diagonali. Dobbiamo stare molto attenti domani. Il Como si adatta molto facilmente a qualsiasi avversario. Faremo il possibile. Abbiamo avuto problemi con l’espulsione nella partita contro il Real, ma i giocatori sono molto tosti. Non dobbiamo perdere la concentrazione. Speriamo di ottenere un buon risultato”.

Quanto sarà difficile la gara con il Como?

“È una bella domanda. Credo che potremmo fare molto bene domani. È una grande occasione per noi, siamo simili al Como ma siamo un anno indietro rispetto a loro. Difficile dire quanto sia complicata domani. In Champions League è sempre difficile. Come livello di difficoltà quello di domani è difficile, ma lo sono tutte le partite. Però quando ho giocato contro il Real Madrid, pieno di superstar, che potevano punirti in qualsiasi momento hanno giocato molto bene. Il Como sa essere una squadra compatta e vincente, con idee molto chiare, con un bravissimo allenatore. Forse in questo senso sono tra i migliori in Europa, se non i migliori. Sono molto aggressivi, tatticamente molto bravi, sanno fare filtranti. Dovremo essere attenti e intelligenti. È molto difficile la partita di domani per noi. Io credo che saremo in grado di giocare abbastanza bene domani. Dovremo affrontare alcune assenze, ma io credo sempre nei miei giocatori, non piango per questo. Sono certo che anche il Como abbia questa mentalità. Se domani saremo capaci di mantenere il risultato aperto e di non concedere troppo agli avversari, credo che potremo competere bene. Spero che per una volta riusciremo a portare a casa quello che ci meritiamo. Ci vuole anche un po’ di fortuna in questa competizione, che non è stata dalla nostra parte. Non lo siamo stati nelle precedenti gare, a partire dal Manchester City e anche con il Real Madrid abbiamo preso gol all’ultimo minuto. Cercheremo di sfruttare le occasioni. La fortuna è importante in queste partite. Spero che giri dalla nostra parte”.

Come vede Douvikas come giocatore? Con il City abbiamo visto difficoltà nei cambi.

“Tasos è un giocatore veramente straordinario, molto aggressivo e utile per la squadra e per la nazionale greca. Ho un grande rispetto per lui. È un grande pericolo per noi domani, il Como sa come utilizzarlo ed è molto intelligente. Lo ringraziamo per le belle parole sull’AEK. Prima dell’inizio della stagione, nella preparazione estiva in Olanda, quando i giocatori erano in vacanza, c’è stata una presentazione di ruoli difficile contro il Kairat. Ma dopo l’UEFA ha ricevuto i ruoli effettivi dei ruoli, abbiamo presentato i vari ruoli ai giocatori e c’è stata qualche difficoltà nelle magliette con i ruoli. Ma dopo la presentazione ufficiale, quando abbiamo ottenuto la licenza, tutti hanno appreso quali sono i ruoli nella squadra. Come in tutte le altre squadre anche i giocatori comprendono quali siano i ruoli nella squadra. Per tutto il tempo nella partita tante volte stare concentrato non è facile. In entrambe le competizioni quello che è importante è applicarsi correttamente al ruolo affidato dall’allenatore”.

Il Como fa gol facilmente, a Lipsia, a Lens. Sa come mettere in campo delle soluzioni contrapposte?

“Sì, tutte le squadre in Champions League sono temibili, fanno paura. Comunque c’è grande qualità nel Como. Possono metterti in grossissima difficoltà in questo modo. Se comincia a giocare nel loro gioco è difficile, sono bravissimi a leggere la partita. Ho grande rispetto per il loro allenatore, sono pronti a sfruttare tutte le occasioni. Ma noi siamo un’ottima squadra, siamo allo stesso livello. Sappiamo essere competitivi e giocare un calcio di livello. Ci sono anche giocatori che hanno giocato in Italia, Strakosha e Luka Jovic hanno avuto una bella carriera, anche Marin. Sono pronti a competere contro una squadra italiana. Noi non siamo qua in vacanza o per scattare qualche fotografia, bisogna essere sempre pronti ad essere competitivi contro qualsiasi squadra. Anche se ho meno giocatori di quelli che ho a disposizione, faremo il possibile per fare il massimo sul campo. Dovremo cercare di evitare quei piccoli errori commessi nelle partite precedenti. Se commetti degli errori è più difficile sopravvivere in Champions League. Il Como è pronto a punirci”.