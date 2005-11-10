Lovro Majer, centrocampista offensivo dell'AEK Atene che domani affronta il Como in Champions League, ha presentato la partita parlando nella conferenza stampa della vigilia: "Dopo lo Shakhtar abbiamo avuto qualche difficoltà ma comunque tutti siamo contenti, tuti sognano di giocare partite come queste. Non siamo venuti qua solo per divertirci. Cercheremo di fare la nostra partita e vincere. Con il Real Madrid bella partita, ma non abbiamo preso il punto che ci saremmo meritati. Penso che avremmo potuto anche vincere. Ma credo che abbiamo ancora qualcosa da dire in questa competizione: siamo venuti qua per fare una bella figura domani”.

Ha giocato spesso a destra in attacco, più raramente a sinistra. Dove vorresti giocare tu?

“Sarebbe bello decidere dove giocare, posso giocare ovunque mi mettano ma non sono io che decido. Mi piace giocare a destra - dove forse rendo meglio - e a sinistra, ma questa stagione ho giocato in entrambe posizioni. Non ci sarà Koita e giocherò ancora a destra probabilmente, ma la cosa più importante è stare uniti e giocare da squadra. Non è molto importante la singola posizione dei giocatori”.

Cosa pensi di Baturina?

“Martin è un giocatore straordinario, l’ho conosciuto e ha fatto molto bene al Como. L’ultimo anno ha fatto benissimo. Gioca benissimo e sono contento stia vivendo questo momento. In area ha grande qualità e anche la mentalità è molto buona. Sono certo che finirà in una squadra di grande livello ma credo sia anche felice di giocare qui”.