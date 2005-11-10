Cesena, il rinnovo di Shpendi non arriva ancora. Possibile soluzione 'alla Sensi' a gennaio

Fin dalla chiusura del mercato estivo fra le priorità del direttore sportivo del Cesena Andrea Mancini c’è quella di mettersi al tavolo delle trattative con gli agenti di Cristian Shpendi per discutere il rinnovo di contratto del centravanti che attualmente scade nel 2028. Con un duplice obiettivo: da un lato spalmare l’ingaggio da 1,4 milioni di euro (lordi) che pesano sul bilancio di una società che negli ultimi anni ha avviato un percorso di contenimento dei costi e dall’altro con l’obiettivo di non arrivare in estate con uno dei gioielli di casa con un solo anno di contratto.

Il punto della situazione

Come riferito dal Corriere Romagna al momento però il prolungamento per un ulteriore anno appare un’utopia con le parti che restano molto distanti e nessun sentore di fumata bianca in arrivo. Una situazione che preoccupa visto il momento di forma del classe 2003 autore di otto reti in 11 presenze in Serie B. Il rischio è di trovarsi fra incudine e martello con il mercato di gennaio imminente che potrebbe ulteriormente complicare i piani della società e della squadra. Se da un lato è difficile ipotizzare un addio a gennaio, a meno di un investimento da parte di una big simile a quello che il Palermo effettuò per Joel Pohjanpalo due anni fa (quando versò 5,5 milioni al Venezia per il suo acquisto), anche perché il giocatore albanese è un punto fermo della squadra e i suoi gol saranno essenziali per andare alla caccia della salvezza prima e di, eventualmente, qualcosa di più poi.

Possibile soluzione Sensi per Shpendi?

Il Cesena ha come esigenza quella di trattenere Shpendi fino al termine dell’anno, ma è anche consapevole che a giugno avrebbe meno potere contrattuale di fronte a possibili richieste visto il solo anno di contratto che legherebbe il centravanti al club. L’alternativa, qualora non dovesse arrivare il tanto sospirato rinnovo, potrebbe essere una soluzione simile a quella fatta con Stefano Sensi nel 2016 quando venne ceduto al Sassuolo restando però fino a fine stagione al Cesena per poi cambiare maglia in estate.