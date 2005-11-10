Gennaro Gattuso, arrivato con uno stipendio da medio piccola. E ora vicino al rinnovo

Il principale artefice dei successi di questa Lazio è probabilmente Gennaro Gattuso. Arrivato dopo il fallimento totale contro la Bosnia, il tecnico ha ritrovato la grinta che aveva smarrito negli spareggi, prima con l'Irlanda del Nord e poi, appunto, a Zenica. I biancocelesti, partiti senza aspettative - e senza tifosi - hanno sorpreso tutti per l'autorità e anche il gioco che hanno sciorinato nel corso delle prime settimane.

E ora il rinnovo

L'opportunità per rilanciarsi è stata colta, anche se il contratto non era certamente dei migliori: un biennale da 1,5 milioni a stagione, poco per un allenatore della sua esperienza. Forse anche per questo il club biancoceleste ha intenzione di blindarlo ulteriormente con un progetto a lungo termine, passando alla scadenza nel 2029 e con un ingaggio sopra i 2 milioni. Un modo per ringraziare quanto fatto in questo principio di campionato.

Anche Lotito è stato conquistato dalla bravura dell'allenatore, che ha avuto anche la personalità di bocciare profili importanti - uno fra tutti quello di Icardi che, da par suo, non era convinto della destinazione - e la capacità di valorizzare tutti, o quasi, i nuovi acquisti che sono arrivati alla Lazio. Anche grazie alla bravura di un Fabiani che ha preso Pinamonti, Sutalo, Frattesi, Doekhi, Pedraza, Gudmundsson e Diogo Leite spendendo poco più di 10 milioni di euro.