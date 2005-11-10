De Rossi su Osmajic: "Qui a Genova ci sta come il cacio sui maccheroni. Kimi Antonelli? Leggenda"

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato ancora di Osmajic, senza però fare confronti diretti con i grandi del passato: "Piątek è stato un giocatore molto forte, che ha fatto parte anche di realtà importanti come il Milan. Secondo me Mili non ha ancora raggiunto il suo limite, il punto più alto della sua carriera. Forse è arrivato un po’ tardi in Italia, perché uno con le sue caratteristiche credo piacerebbe a qualsiasi allenatore e a qualsiasi tifoseria. Qui a Genova ci sta come il cacio sui maccheroni: è perfetto. È un gladiatore, un lottatore, un trascinatore, ed è anche un giocatore tecnico. Spero che resti il più a lungo possibile. Piątek forse era più un giocatore d’area, molto abile negli ultimi sedici metri. Mili invece, anche quando non segna, migliora molto la qualità del nostro gioco e ci aiuta ad avvicinarci all’area avversaria".

A proposito di giovani, lasciamo il calcio. È appena stato celebrato un grande campione dello sport, Kimi Antonelli, campione del mondo di Formula 1. Lo ha seguito? Può diventare uno dei piloti più forti della storia?

"Non saprei dirlo, perché di Formula 1 non capisco niente. Guardo chi ha vinto la gara e, se vince la Ferrari, mi fa piacere, ma non sono un tifoso: non seguo quello sport, né i motori in generale. Però sono rimasto molto affascinato. Ho visto un’intervista di quando era piccolo, in cui diceva che sognava di diventare campione del mondo, e queste storie mi spezzano il cuore. Mi rendono felice, perché è un ragazzino che sembra avere la faccia pulita e ha dei genitori molto presenti. Sono contento per lui. Non lo conosco, ma è già un campione: uno che vince così giovane è già una leggenda. E per come parla, per la pulizia che trasmette, penso che saprà restare concentrato e continuare a vincere. Di più, a livello tecnico, non so dirvi: se guida bene, se è spericolato, se è aggressivo. Davvero, non ne capisco niente".