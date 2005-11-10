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Udinese, infortunio muscolare per Bertola: lesione alla coscia destra. Il comunicato

Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 16:14Serie A
13.11.2026 16:14Serie A
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Brutte notizie per i friulani: il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà rivalutato nelle prossime settimane.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie in casa Udinese. Il club friulano ha comunicato l'esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Nicolò Bertola, che ha riportato una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma per conoscere con maggiore precisione i tempi di recupero bisognerà attendere le prossime settimane.

Di seguito il comunicato ufficiale dell'Udinese: "Udinese calcio comunica che Nicolò Bertola ha riportato una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà rivalutato nelle prossime settimane".

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