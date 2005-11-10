Udinese, infortunio muscolare per Bertola: lesione alla coscia destra. Il comunicato
Brutte notizie per i friulani: il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà rivalutato nelle prossime settimane.
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Brutte notizie in casa Udinese. Il club friulano ha comunicato l'esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Nicolò Bertola, che ha riportato una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma per conoscere con maggiore precisione i tempi di recupero bisognerà attendere le prossime settimane.
Di seguito il comunicato ufficiale dell'Udinese: "Udinese calcio comunica che Nicolò Bertola ha riportato una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà rivalutato nelle prossime settimane".
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