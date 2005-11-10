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Bonanni sull’Italia: “Colpito dalla reazione dopo l’inizio. Frattesi sembra il primo Barella”

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Lucio Marinucci
Oggi alle 15:41Serie A
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13.11.2026 15:41Serie A
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L'ex calciatore e tuttora allenatore Massimo Bonanni ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb.com. Di seguito riportiamo le sue parole rilasciate nel corso della trasmissione Maracana, incentrate sulla prestazione dell'Italia contro la Francia e non solo.

Che commento ti senti di fare sulla vittoria dell'Italia contro la Francia di ieri sera?
"Sono rimasto molto stupito positivamente dalla reazione che la squadra ha avuto dopo i primi venti minuti in cui la Francia sembrava padrona del campo. Tutti hanno fatto molto bene e dico che anche se dovessimo perdere in Belgio mi terrei strette queste prestazioni. Non potrà essere un eventuale ko a portarci a cambiare di nuovo strategia".

È un discorso un po' in contrapposizione con quanto sta accadendo in contrapposizione.
"Io penso che sinceramente, a prescindere da chi si insedierà, basta che si inizi e che si continui con questo percorso intrapreso. Sono contento che si stiano facendo giocare i giovani, a cui serviva solo fiducia. In questo senso mi dispiace che Aquilani sia stato esonerato dal Sassuolo, perché veniva da un percorso corretto a Catanzaro, con molti ragazzi utilizzati. Magari dopo undici partite mi sarebbe piaciuto se la società avesse deciso di proseguire con lui. La strada ad ogni modo è quella giusta, ossia quella di dare ai giovani la possibilità di giocare e di sbagliare. Non dobbiamo tornare indietro e dobbiamo invece proseguire su questa strada nonostante le difficoltà fuori dal campo".

Questo Frattesi può essere un rimpianto per l'Inter?
"Mi ricorda i centrocampisti di una volta, si sa inserire in maniera devastante. Mi ricorda il primo Barella, che invece ha perso la sua più grande caratteristica, ossia quella dell'inserimento e dell'imprevedibilità. Non è semplice giocare con continuità in una squadra importante, basti pensare al primo anno di Zielinski all'Inter. Frattesi ha fatto bene a rimanere in nerazzurro fino a che ha potuto, ma ora ha cercato di dimostrare il proprio valore altrove. Era il momento giusto per questo passaggio".

Varela potrebbe lasciare Monza a Gennaio, potrebbe far comodo a qualche big?
"Aspetto a dare dei giudizi su questo ragazzo, perché l'ho visto ancora troppo poco. I numeri sono dalla sua parte dato che fatto nove gol, ma vorrei capire quanto il Monza possa chiedere proprio alla luce di queste statistiche. Non credo che basti una ventina di milioni per portare i biancorossi a privarsi di un calciatore che finora ha fatto la differenza".

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