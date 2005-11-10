Ricchiuti sul ritorno di Ronaldinho: "Fuoriclasse assoluto, può fare ancora la differenza"

“Ricordo molto bene quelle partite. Al di là del mio gol e dei risultati, affrontare Ronaldinho fu una grandissima emozione. Lo consideravo, e lo considero ancora oggi, uno dei giocatori più forti di sempre, allo stesso livello di Messi, tanto per capirci. In campo riusciva a fare cose incredibili con il pallone e mi ha regalato emozioni straordinarie”. L’ex attaccante del Rimini e del Catania Adrian Ricchiuti intervistato dal Corriere Romagna ha riavvolto il nastro tornando con la memoria a quando affrontò il brasiliano, prossimo al ritorno in campo con la maglia del Ravenna, in Serie A: “Non faceva giocate spettacolari solo per mettersi in mostra o divertire il pubblico, ma sempre con uno scopo, per creare vantaggio alla sua squadra. Era un fuoriclasse assoluto e ancora oggi quando vedo i suoi filmati mi emoziono”.

Ricchiuti e il tunnel di Ronaldinho

L’argentino poi ricorda un episodio di una sfida fra il suo Catania e il Milan di Dinho: “Durante una di quelle partite riuscì a fare tre tunnel a tre miei compagni. Quando arrivò il mio turno, pensai bene di chiudere le gambe per evitare di fare la stessa fine. Ma non servì a nulla, riuscì comunque a farmi passare il pallone in mezzo. Una cosa incredibile”.

Sul ritorno in campo di Ronaldinho

Infine Ricchiuti volge lo sguardo a domenica quando il brasiliano tornerà in campo in occasione del derby Ravenna-Forlì: “Ognuno è libero di esprimere il proprio parere, ma secondo me farà ancora la differenza, magari con una punizione, un rigore o una delle sue giocate. Il problema è che la testa continua a farti sentire giocatore, ma il fisico no e fa sentire il passare degli anni, ma resto convinto che Ronaldinho, con la sua qualità, possa ancora fare la differenza”.