La storia del Pochettino allenatore: il modello Bielsa, la finale di Champions e qualche fallimento inatteso

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United. Un incarico che prenderà ufficialmente il via dopo la sosta per le Nazionali, quando si chiuderà il suo rapporto con gli Stati Uniti. Una scelta forte quella dei Red Devils, che portano così ad Old Trafford un allenatore dal forte carisma e profonda conoscenza delle dinamiche della Premier League.

La finale di Champions col Tottenham il picco

Una carriera da allenatore che ha vissuto di alti e bassi, quella dell'argentino. Che resta indissolubilmente legata al Tottenham, squadra che ha guidato per 6 stagioni dopo gli inizi inglesi col Southampton: con gli Spurs diventerà un allenatore manager in grado di incidere anche sul mercato e sulle questioni societarie, riportando la società del nord di Londra nella mappa che conta del calcio europeo. In Premier il risultato migliore è stato un secondo posto, ma a tutti resta in mente quella finale di Champions League raggiunta nel 2019 e persa contro il Liverpool di Klopp. Il picco più alto della sua esperienza londinese, da cui poi è partita la discesa che ha potato all'esonero l'anno successivo.

Modello Bielsa e una promessa: mai a Barcellona e Arsenal

Dopo il Tottenham arriva la grande occasione PSG: tanti successi fra coppe e campionato, ma un andamento Champions che delude i vertici. Altro esonero. E si arriva al Chelsea, squadra che guiderà con risultati non proprio esaltanti per un anno. Da lì il passaggio sulla panchina degli Stati Uniti fino ad oggi, col comunicato del Manchester United. Una figura come detto carismatica e piena di valori umani, che ha in Marcelo Bielsa la propria guida tecnica e spirituale. In più occasioni ha garantito di non allenare mai due squadre nel mondo: il Barcellona e l'Arsenal, per rispetto dei trascorsi con Espanyol e Tottenham. Ma non il Manchester United, per quella che sarà la sua quarta esperienza con un club di Premier League.