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Felice Evacuo su D'Aversa: "È l'uomo giusto per il Sassuolo, dovrà sistemare la difesa"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:45Serie A
13.11.2026 15:45Serie A
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L'ex attaccante, allenato da D'Aversa a Parma, promuove il nuovo tecnico neroverde: "Ha le qualità per gestire il Sassuolo".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto alla radio ufficiale di TuttoMercatoWeb, Felice Evacuo parla così di Roberto D'Aversa, nuovo allenatore del Sassuolo. L'ex attaccante ha giocato sotto la guida del tecnico neroverde durante la sua esperienza al Parma:

"Ho avuto modo di conoscere il mister a Parma e credo che abbia dimostrato negli anni di avere le qualità per gestire anche un gruppo di Serie A come quello del Sassuolo. La società aveva puntato su Aquilani dopo il grande lavoro fatto a Catanzaro, pensando probabilmente che potesse proseguire quel percorso anche in una squadra giovane e ricca di talento come il Sassuolo. Le cose, però, non sono andate così.

Credo che D'Aversa sia l'uomo giusto per ricostruire quanto il Sassuolo aveva provato a fare nella prima parte della stagione, naturalmente con caratteristiche ed esperienza differenti. Dovrà innanzitutto sistemare la difesa, che ultimamente ha subito tanti gol, e poi cercare di trovare quella continuità che servirà alla squadra per salvarsi".

La Lazio è prima in classifica, una posizione che probabilmente in pochi si aspettavano. Può continuare questo percorso e lottare fino alla fine per il titolo?

"È difficile dirlo, ma credo che la Lazio abbia comunque disputato un inizio di stagione strepitoso, andando oltre le aspettative. Gattuso è un allenatore molto bravo e particolare, che sa coinvolgere i giocatori. Si crea quindi un legame anche emotivo, oltre che tecnico, con la squadra".

Chiudiamo con la sua nuova veste professionale. Dopo una grande carriera da calciatore ha iniziato quella da agente: come si trova nel passaggio da assistito ad assistente dei giocatori?

"È un mestiere molto complicato, perché i calciatori sono persone particolari e hanno modi di essere diversi. Durante la mia carriera ne ho conosciuti tanti, quindi sicuramente non è un lavoro semplice. Ho cominciato praticamente due anni fa e ho deciso di intraprendere questa avventura da solo, senza entrare nelle grandi agenzie, proprio per capire bene il mestiere. Spero di riuscire a fare il meglio possibile, anche se so che è un percorso molto complicato".

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