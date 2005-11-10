Ronaldinho è arrivato in Italia: accolto da Ignazio Cipriani all'areporto di Forlì
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 14:56Serie C
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13.11.2026 14:56Serie C
Il brasiliano è atterrato a Forlì ed è stato accolto da Ignazio Cipriani. Domenica scenderà in campo nel derby con il Forlì.
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Ronaldinho è arrivato in Italia! L'aereo che ha portato il fuoriclasse in Romagna è da poco atterrato all'aeroporto di Forlì. L'ex Pallone d'Oro, accolto da Ignazio Cipriani, ora si trasferirà a Milano Marittima dove resterà fino a lunedì, giorno della sua partenza. Oggi allenamento personalizzato, domani la rifinitura con il gruppo e domenica scenderà in campo nel derby Ravenna-Forlì.
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