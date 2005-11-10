Meglio di Allegri e Fonseca, non di Pioli: i numeri delle prime 11 in A di Amorim al Milan

Il Milan lavora in questa sosta in attesa del rientro dei giocatori in giro per il mondo con le proprie nazionali: alla ripartenza l'obiettivo sarà quello di trovare la continuità mancata fino a qui, dopo un inizio di stagione fatto di alti (come il derby vinto) e bassi (soprattutto in Europa). I numeri al contempo dicono che le prime undici di campionato sorridono non poco al nuovo tecnico, Ruben Amorim.

Amorim meglio di Allegri e Fonseca

Se mettiamo a confronto i dati statistici relativi alle prime undici giornate di campionato dell'attuale rendimento del Milan guidato da Amorim con i precedenti degli ultimi anni sulla panchina rossonera, emerge che il portoghese sta portando la squadra sulla via corretta. Al termine dell'undicesimo turno della stagione in corso, la squadra ha totalizzato 24 punti, occupando la quarta posizione in classifica a cinque lunghezze di distanza dalla Lazio capolista, che è a quota 29.

Dodici mesi fa, nello stesso punto del campionato, la formazione allenata allora da Allegri aveva raccolto due punti in meno, fermandosi a quota 22 dopo il pareggio esterno per 2-2 ottenuto contro il Parma. In quella circostanza, tuttavia, la graduatoria vedeva i rossoneri al terzo posto, appaiati al Napoli e staccati di sole due lunghezze dalla coppia di testa composta da Roma e Inter.

Allargando il confronto alle annate precedenti, per individuare una partenza superiore rispetto ai 24 punti attuali è necessario risalire alla stagione 2022, il penultimo campionato con Pioli alla guida tecnica, quando il club raccolse 26 punti nelle prime undici gare, cinque in meno rispetto all'annata della conquista dello Scudetto. Successivamente, i numeri dopo undici giornate hanno registrato i 22 punti nell'ultima gestione Pioli e i 17 punti raccolti durante la parentesi di Fonseca, confermando la crescita numerica rispetto alle ultime tre stagioni.