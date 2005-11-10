Qualche polemica, ma la linea Orsato piace ai club: più gioco, meno falli. I tre arbitri migliori

Il Var continua a lasciare dubbi: alle volte sembra una lampadina fulminata, s'accende e si spegne senza che sia chiaro perché. Però, la prima parte di stagione arbitrale va in archivio con un bilancio complessivamente positivo per Daniele Orsato. Il nuovo designatore, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla UEFA, ha imposto una linea precisa, che sta dando risultati soprattutto sul piano della fluidità del gioco. E sotto sotto piace un po' a tutti i club, che a parte qualche polemica gradiscono i numeri: dopo undici giornate, la media dei falli fischiati in Serie A è scesa da 25,3 a 22 per partita, con una riduzione del 13%. Diminuiscono anche i rigori, 24 in 110 gare, per una media di 0,22 rispetto allo 0,28 del campionato precedente. Il dato sul tempo effettivo, fa si avvicina all'ora, con un recupero di circa sei minuti rispetto allo stesso periodo del 2025/26. Merito anche delle nuove regole contro le perdite di tempo, ma soprattutto sui contatti la differenza rispetto al passato è evidente.

Gli errori non mancano: da Como-Venezia a Fiorentina-Juventus

Non significa che siano mancate le polemiche. Già a settembre Orsato aveva riconosciuto cinque errori arbitrali in Serie A, tra cui i rigori non concessi in Torino-Milan, Fiorentina-Frosinone e Juventus-Atalanta. Nelle settimane successive, il caso più discusso è stato quello di Como-Venezia, con il rigore inizialmente assegnato da Ferrieri Caputi e poi revocato dopo l'intervento del VAR: una revisione che non ha convinto neppure il designatore, presente in tribuna. Più recentemente, le proteste della Juventus per il mancato rigore sul tocco di mano di Joao Mario in Fiorentina-Juventus, con Colombo arbitro e Di Paolo al VAR. La linea del maggiore coinvolgimento dell'arbitro di campo funziona, ma alcuni episodi hanno evidenziato la necessità di trovare maggiore uniformità nell'applicazione del protocollo e lo sa lo stesso Orsato, che non è un nemico del Var: vuole solo che intervenga quando serva.

I tre arbitri migliori di questa prima parte di stagione

Nel bilancio individuale meritano una menzione particolare Valerio Crezzini, Juan Luca Sacchi ed Ermanno Feliciani. Il primo è probabilmente la rivelazione più interessante: quattro partite dirette, appena tre ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. In Atalanta-Parma ha chiuso addirittura senza estrarre cartellini: personalità. Sacchi ha garantito continuità di rendimento nelle cinque direzioni stagionali, con dodici ammonizioni e nessun espulso, distinguendosi anche nella gestione di partite importanti come Milan-Bologna e Venezia-Napoli. Bene anche Feliciani, che nelle quattro gare arbitrate ha mostrato un metro coerente con le indicazioni del designatore, limitando i provvedimenti disciplinari a sette ammonizioni. Tre nomi che, pur con caratteristiche ed esperienza differenti, rappresentano finora alcune delle interpretazioni più convincenti del nuovo corso arbitrale.