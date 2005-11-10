Pisacane: "Quando ripenso alla combine del 2011 la testa va agli insegnamenti dei miei"

Nella giornata di ieri Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è stato insignito del Premio Elisa Nivola legato alla sport, per la seconda edizione della manifestazione. Il tecnico rossoblù ha parlato dal palco: "Ringrazio la presidente Maria Dolores Picciau, il comitato organizzatore e tutti coloro che hanno ritenuto di premiarmi oggi con questo prestigioso riconoscimento. Lo dedico ai miei figli presenti oggi in sala, da allenatore e da padre la parola educazione è sempre in testa ai miei pensieri ed è un aspetto cruciale nella quotidianità di genitore e di allenatore, quando hai a che fare con persone e con giovani in particolare".

Ci racconta quando nel 2011 ha denunciato un tentativo di combine per la partita tra Lumezzane e Ravenna?

"Quando ripenso a quella scelta sicuramente la mia testa va soprattutto a casa mia, ai miei genitori, che mi hanno insegnato che l'onestà è il vestito più bello e quel vestito lo devi saper portare, soprattutto quando ti costa qualcosa, come dicevi prima. Però io sono orgoglioso ancora oggi, a distanza di 15 anni, di quello che ho fatto e oggi, avendo anche dei bambini, mi rendo ancora conto di più quanto poi questo gesto sia stato qualcosa che mi lascia veramente con la coscienza a posto e mi dà ancora più consapevolezza che per raggiungere certi obiettivi non c'è bisogno di usare scorciatoie".

Come la fa sentire Grandu che la definisce come suo mentore.

"Ringrazio Nicola per le belle parole. Ho già avuto modo di leggere, di sentire la sua intervista. È un ragazzo che si sta creando un percorso. Sa che non è facile, perché sicuramente deve fare leva sulle sue qualità, soprattutto tattiche e tecniche. Sono convinto che con questa fame può arrivare a stravolgere un po' quelli che sono i giudizi dati a priori. Ho fatto un paragone l'altro giorno in conferenza con la mia storia e lui sa benissimo che non bisogna essere alti, ma bisogna essere all'altezza. Riguardo il ruolo sono intuizioni che chi fa come me questo lavoro, a volte pagano, a volte meno. Però lui mi ricorda un calciatore con cui ho avuto l'onore di condividere lo spogliatoio, che è Jonathan Hernandez, con qualche centimetro in meno. È stato un po' come veramente una lampadina che si accendeva da questo punto di vista nel primo giorno che è venuto in Primavera dall'Under 18. E niente, poi il resto lo sapete come è andato e come è andata, e siamo stati anche fortunati, sia io che lui".

La vittoria pre-sosta col Frosinone vi ha aiutati a interrompere la triste serie di quattro sconfitte di fila?

"Mah "triste"... siamo sempre lì, per una squadra che gioca per il nostro obiettivo è impensabile non perdere le partite. Io cerco sempre di trasferire ai miei ragazzi il lato positivo. Il lato positivo è sicuramente quello di aver fatto meno pareggi rispetto allo scorso anno nelle prime dieci partite e più vittorie. Alla fine, anche se sembra retorico, spesso non si gioca per il pareggio, o almeno cerchiamo di scendere in campo per cercare sempre di ottenere la vittoria. Quando nelle prime dieci partite fai sei trasferte, di cui due doppie, una tra l'altro in tre giorni con Roma e Lazio, penso che nessuno voglia perdere, però penso che anche a volte bisogna fare i conti con la realtà, per cui la serie "triste e negativa", come dicevi tu, ce la siamo lasciati alle spalle, però penso che alla fine bisogna rimanere sempre equilibrati: non siamo dei fenomeni quando vinciamo una partita e non si mette in discussione tutto quando ci sono degli stop, come è successo a noi. E questo fa parte, ripeto, dell'equilibrio".

Alla ripresa il Como del suo amico Fabregas.

"Sarà un piacere rivederlo, abbracciarlo e fargli i complimenti anche di persona per quello che sta facendo anche in giro per il mondo. Tutto qua, per il resto da lunedì ci mettiamo in moto per preparare questa trasferta bella e affascinante".