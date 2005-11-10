Venezia, la proprietà rilancia: altri 104 milioni nel club per stadio e mercato

L'assemblea dei soci del Venezia ha approvato lo scorso 26 ottobre il bilancio d'esercizio 2025-26, registrando una perdita di 48.417.596 euro, subito ripianata tramite il versamento di 41.988.247 euro nelle riserve di patrimonio netto. Come sottolineato da Il Gazzettino dal verbale della riunione, presieduta da Francesca Bodie insieme ai consiglieri Filippo Antonelli e Giorgio Francia, la proprietà americana ha deliberato un nuovo supporto economico per la continuità aziendale, sostituendo il precedente stanziamento di 57 milioni fissato il 25 giugno.

Venezia, altri 104 milioni dalla proprietà

Nel documento viene riportato quanto segue: "In data 7 ottobre - si legge nel verbale d'assemblea, svoltasi per la prima volta sotto la presidenza di Francesca Bodie, subentrata a Duncan Niederauer, dimissionario lo scorso 1° maggio, e dei consiglieri d'amministrazione Filippo Antonelli e Giorgio Francia - il socio unico ha rilasciato una formale lettera di impegno ad apportare risorse a titolo di capitale a favore della società per un importo almeno pari a euro 104 milioni, sulla base delle necessità di volta in volta avanzate dal consiglio di amministrazione, al fine di garantire la continuità aziendale della società per almeno i prossimi 12 mesi. Tale lettera sostituisce il precedente impegno assunto dal socio unico in data 25 giugno per un importo almeno pari a euro 57 milioni".

Si vede quindi come la proprietà dimostri ancora con i fatti di credere nel progetto. Con soldi che saranno utili sia per il progetto del Bosco dello Sport - che il Venezia ha preso in gestione per i prossimi 40 anni - che, come riporta ancora Il Gazzettino, da solo assorbirà 33 milioni destinate alle migliorie impiantistiche.

I soldi immessi potranno anche essere utilizzati nel prossimo mercato di gennaio. E viene specificato che ci si aspetta che "tali progressi avranno nel medio periodo un impatto positivo anche sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario, anche se si prevede che la società generi un'ulteriore perdita nel 2026-27".

L'appunto del club: "Risultati non in linea con gli investimenti fatti in estate"

Viene poi specificato sui risultati deludenti nella prima parte di questo inizio di stagione: "I risultati della prima squadra nelle prime giornate della stagione '26-27 non sono in linea con le aspettative della società, che ha come obiettivo il mantenimento della categoria. La società confida nel fatto che i significativi investimenti effettuati nella sessione estiva della campagna trasferimenti consentiranno di raggiungere l'obiettivo stagionale".

Le note integrative segnalano poi plusvalenze estive per 19 milioni legate alla cessione di Doumbia allo Sporting Lisbona e nuovi accordi commerciali con GWM Great Wall Motors e Poker Stars News.