Belgio-Italia, non basta qualificarsi: perché vincere il girone di Nations League conta davvero

Un pareggio può bastare, ma vincere sarebbe decisamente meglio. L'Italia di Roberto Mancini arriva all'ultima giornata del girone di Nations League con due obiettivi: qualificarsi ai quarti di finale, risultato che rappresenterebbe già un successo dopo la mancata partecipazione al Mondiale, e conquistare il primo posto davanti alla Francia. Per riuscire nella seconda impresa, gli azzurri devono battere il Belgio questa sera a Bruxelles, senza preoccuparsi del risultato che arriverà da Bordeaux, dove la nazionale di Zinedine Zidane ospiterà la Turchia. Italia e Francia sono appaiate a 10 punti, con la squadra di Mancini davanti grazie agli scontri diretti, mentre il Belgio insegue a quota 9. Una situazione che rende la partita del Re Baldovino importante non soltanto per la qualificazione, ma anche per quello che accadrà nel marzo 2027.

Primo posto e quarti di finale: cosa prevede il regolamento

La differenza tra chi arriva primo e chi arriva secondo è significativa. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A saranno teste di serie nel sorteggio dei quarti di finale e affronteranno una delle quattro seconde classificate, senza poter ritrovare una nazionale proveniente dal proprio raggruppamento. Non è tutto: secondo il regolamento UEFA, le prime classificate disputeranno in trasferta l'andata e in casa il ritorno, avendo quindi la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico la partita che assegnerà l'accesso alle semifinali. Un vantaggio che non garantisce ovviamente il passaggio del turno, ma che può pesare parecchio in una sfida a eliminazione diretta. Arrivare secondi, viceversa, significherebbe affrontare una vincitrice di un altro girone e disputare il ritorno fuori casa. E il livello delle possibili avversarie, considerando le nazionali presenti nella Lega A, sarà comunque molto alto.

Per questo Belgio-Italia non può essere interpretata soltanto come una partita nella quale difendere il pareggio. Il successo per 3-1 sulla Francia ha consentito agli azzurri di presentarsi all'ultima giornata con un vantaggio importante, ma anche con l'opportunità di chiudere davanti a tutti un girone che comprende due delle nazionali più forti d'Europa. Vincendo, l'Italia arriverebbe a 13 punti e sarebbe prima anche in caso di contemporaneo successo francese, grazie all'1-1 di Saint-Denis e al 3-1 di San Siro. Pareggiando, invece, la squadra di Mancini dovrebbe sperare in un passo falso della Francia per conservare il primato. In palio, insomma, non c'è soltanto la possibilità di proseguire il cammino in Nations League 2026/27, ma anche di affrontare la fase successiva nelle migliori condizioni consentite dal regolamento.