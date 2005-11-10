Camarda pronto a lasciare il Milan. In estate aveva bussato addirittura il Chelsea

Francesco Camarda ritrova il sorriso e la via della rete grazie all'Italia Under 21: la sosta vissuta con gli Azzurrini gli ha permesso di trovare quella sensazione di centralità che sembrava aver smarrito negli ultimi mesi al Milan, essendo la punta classe 2008 alle prese con la stagione in cui sembrava che qualcuno (nello specifico, Amorim) fosse davvero disposto a puntare su di lui per i rossoneri.

Valigie pronte per gennaio

Peccato però che le dichiarazioni di intenti di Amorim dell'estate siano invecchiate piuttosto male e abbiano perso smalto e aderenza alla realtà con l'arrivo dell'autunno. Quando le foglie si seccano e i punti cominciano a pesare sempre di più, emergono le scelte quelle vere. E per Camarda non sembra proprio esserci posto nel Milan di Amorim, tanto che stanno montando le voci legate al suo possibile addio (in prestito, chiaramente) già a gennaio.

Ecco la lista dei pretendenti

Su Camarda e sul mercato che lo riguarda fa il punto anche l'edizione di oggi de Il Giorno, ricordando che in estate aveva bussato alla porta del Milan addirittura il Chelsea. Non per un prestito, però. Quello che invece avevano richiesto Monza, Sassuolo e Parma e le due cadette Sampdoria e Pisa, tutte pronte a tornare alla carica in inverno.