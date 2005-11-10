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Seba Esposito stasera in tribuna, Mancini: "Una punizione? Non scherziamo, solo scelta tecnica"

Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 15:46Serie A
15.11.2026 15:46Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Belgio-Italia, in programma stasera allo stadio Re Baldovino di Bruxelles (ore 20.45). Una gara a cui non parteciperanno Frattesi e Cambiaghi: "Peccato, sono stati decisivi con la Francia", ammette il ct Roberto Mancini a Rai Sport, prima di confermare la possibilità di vedere Dimarco spostato più avanti di ruolo nel tridente "Sì, può farlo".

Come si ferma De Bruyne?

Per qualificarsi ai quarti di finale di Nations League, all'Italia "basterà" non perdere. "I ragazzi se lo meriterebbero perché stanno facendo qualcosa di straordinario, ma - sottolinea sempre Mancini - c'è ancora molto da fare, siamo all'inizio del cammino. I francesi se non sono la squadra più forte al mondo, sono sicuramente tra le prime tre. Il Belgio non è tanto distante, tecnica e velocità fanno di loro un avversario di altissimo livello. Come si ferma De Bruyne? Facile, non facendolo giocare".

Sebastiano Esposito non convocato, la motivazione di Mancini

Fuori dai convocati anche Sebastiano Esposito, una scelta che Mancini commenta così: "Una punizione? Non scherziamo, solo una scelta tecnica, Seba le ha fatte tutte…", sottolinea Mancini prima di rivolgere un pensiero ad un altro ct, quell'Ancelotti bersagliato dalla critiche in Brasile: "Stiamo parlando di una nazione abituata a vincere, un po' come noi e quando non vinci. Carlo è uno dei migliori allenatori al mondo, normale che possa trovare qualche difficoltà all'inizio e, poi, è un ct straniero, non è che gli piaccia molto".

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