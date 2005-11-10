Allegri: "Juventus-Napoli è importante, ma se ci accontentiamo di uno scontro diretto..."

Massimiliano Allegri non fa giri di parole prima di Juventus-Napoli. In conferenza stampa il tecnico partenopeo ha parlato così dell'importanza della partita: "Sì, l'ho avvertita, quando giro in città, capisco i tifosi. Però credo che per una società come il Napoli, da 15 anni nei primi 4, è molto riduttivo ridurre ad una partita. L'obiettivo è arrivare in fondo e stare nelle 4 e non sarà facile perché ci sono delle squadre ben attrezzate, passare il turno in Champions e restare in Coppa Italia, lì potremo dire che la stagione è buona, ma se ci accontentiamo di vincere uno scontro diretto e siamo contenti allora non si fa un passo avanti e credo che la società ed i tifosi ridursi a questo non va bene...".

Ora anche in Italia si segna tantissimo, sono rari gli 0-0 o le vittorie con poco scarto.

"Ci sono tante componenti, ci sono più minuti di gioco effettivo, nel momento di maggior stanchezza o difendi col pallone o senza palla. L'altra cosa è che siamo all'inizio, i punti contano ma... Sono curioso di vedere a marzo quando i punti servono per entrare in Champions o non retrocedere, lì anche a livello psicologico cambia, poi certo ci sarà una differenza anche nel modo di giocare e nelle caratteristiche dei giocatori, ma credo che i numeri ritroveranno il loro equilibrio".

Clicca qui per leggere la conferenza di Massimiliano Allegri.