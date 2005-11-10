Stramaccioni: "L'Inter deve recriminare sulla concentrazione, Martinez colpevole su Moreira"

Il Milan si aggiudica il derby contro l'Inter con il risultato di 3-1. Al termine della sfida, l'ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni è intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando la prestazione delle due squadre e soffermandosi sugli episodi decisivi. "L'approccio del Milan è stato strepitoso, l'Inter deve recriminare per dei gol presi per non concentrazione massima. C'è stata una lunga fase in cui l'Inter ha fatto l'Inter, non dimentico il miracolo di Maignan su Spence per quello che sarebbe stato il 2-2". Stramaccioni ha poi evidenziato alcune occasioni non sfruttate dai nerazzurri e una scelta tattica arrivata soltanto nel finale: "Abbiamo poi segnalato il colpo di testa di Carlos Augusto nel secondo tempo, poi la seconda punta è stata messa solo all'81'".

Stramaccioni su Moreira: "Grande partita, ma Martinez è in ritardo sul gol"

L'ex tecnico ha elogiato la prestazione di Moreira, protagonista del successo rossonero, pur sottolineando una possibile responsabilità del portiere interista in occasione della rete. "Moreira? Due assist e un gol, si è applicato anche nel secondo tempo. Ma sul gol di Moreira mi sembra in ritardo Pepo Martinez". Infine, Stramaccioni ha riconosciuto i meriti della retroguardia milanista: "Pavlovic ha fatto un grande salvataggio su Barella, De Winter un bel duello con Thuram, il Milan ha dimostrato solidità difensiva".