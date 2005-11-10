Atalanta-Parma, il precedente nerazzurro del 2001 che portò un grande balzo in classifica
Filippo Davide Di Santo
Contro il Parma l’Atalanta deve ritrovare a tutti i costi la vittoria, con l’obbiettivo di dare una bella spinta non solo al morale, ma anche a una classifica che, a oggi, deve assolutamente essere ribaltata nella maniera migliore possibile. Dal punto di vista storico, una situazione più o meno simile s ciò che accadde 25 anni fa.
16 dicembre 2001, l’Atalanta di Giovanni Vavassori è nel mezzo di una risalita piuttosto importante. A eccezione della sconfitta interna contro l’Inter, i bergamaschi non perdono praticamente da due mesi e stazionano a metà classifica, ma con la possibilità di agganciare la piena zona Intertoto. Ad affrontare i nerazzurri al Comunale è il Parma di Passarella, in piena crisi di risultati e di gioco, seppure i crociati facciano parte integrante delle famose "sette sorelle".
Dopo 23 minuti i nerazzurri passano subito in vantaggio con una rete di Berretta, che sfrutta un rimpallo decisivo, mentre verso la fine del primo tempo è Luigi Sala a mettere la firma sul 2-0. Nella ripresa Gianni Comandini, attaccante pagato 30 miliardi dal Milan, sbaglia clamorosamente una grande occasione a porta sguarnita, ma ci pensa Cristiano Doni, di testa su perfetto assist di Dabo, a siglare la terza rete. Il poker arriva poco dopo con lo stesso Comandini, che riesce a insaccare dopo aver sfruttato un bell’assist di Luca Saudati. Dall’altra parte il Parma sigla la rete della bandiera con Micoud, per un risultato finale che vede l’Atalanta trionfare per 4-1 e dare una grande spinta alla propria classifica.