Napoli, oggi la ripresa a Castel Volturno: cinque giocatori ancora ai box

Il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno dopo cinque giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri in occasione della sosta per le nazionali. Gli azzurri iniziano la preparazione in vista della ripresa del campionato, che li vedrà impegnati contro il Torino al Maradona, prima di affrontare Fiorentina e Juventus. Come scrive Il Corriere dello Sport, il tecnico dovrà però fare i conti con un'infermeria ancora affollata. Sono infatti cinque i giocatori attualmente indisponibili, anche se per alcuni di loro il rientro si sta avvicinando. Le notizie più incoraggianti riguardano Scott McTominay e David Neres, che dovrebbero tornare a lavorare almeno parzialmente con il gruppo. Per entrambi si tratta di un passaggio importante verso il pieno recupero.

Napoli, da Lobotka a Di Lorenzo: i tempi di recupero degli infortunati

Situazione più delicata per Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka, che insieme ad Alisson e Badashile hanno continuato a seguire programmi individuali di fisioterapia e riatletizzazione. Il capitano azzurro e il centrocampista slovacco dovrebbero tornare a disposizione soltanto a dicembre, mentre per Badashile il rientro potrebbe richiedere ancora più tempo. Lo staff medico continuerà a monitorare le condizioni dei giocatori nelle prossime settimane, con l'obiettivo di recuperare progressivamente gli indisponibili senza forzare i tempi.

Napoli, attesa per i nazionali: Vergara e De Bruyne tra i primi a rientrare

Nel frattempo, Allegri attende il ritorno dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Tra i primi a rientrare a Castel Volturno dovrebbero esserci Vergara e Kevin De Bruyne. Gli ultimi saranno invece Olivera e Rrahmani, ancora impegnati con Uruguay e Kosovo. Il Napoli si prepara dunque a una ripresa particolarmente impegnativa, con diversi appuntamenti ravvicinati tra campionato, Champions League e Coppa Italia. La gestione degli infortunati sarà fondamentale per permettere ad Allegri di affrontare il prossimo ciclo di partite con il maggior numero possibile di alternative.