Como, piace un classe 2008 del Barcellona. La risposta del padre sul futuro

“Non abbiamo in programma cose incredibili, valuteremo le occasioni". Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, si è ripetuto più volte sul tema del mercato invernale: il club lariano sarà impegnato maggiormente nelle uscite che negli acquisti, per garantire a chi non sta trovando particolare spazio un’opportunità altrove. Magari in prestito. Intanto però dalla Spagna rimbalzano voci interessanti su un attaccante giovanissimo del Barcellona finito nella lista dei desideri dei biancoblù.

Chi è

Si tratta di Hamza Abdelkarim, punta classe 2008 di nazionalità egiziana, legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Il giocatore starebbe valutando di lasciare il club blaugrana dopo aver faticato a ritagliarsi uno spazio in prima squadra (appena 12 minuti tra tutte le competizioni) sotto la guida di Hansi Flick. Cesc Fabregas, al contrario, potrebbe garantirgli un impiego superiore con due soli attaccanti in rosa (Douvikas e Kean), mentre dal canto suo Abdelkarim non sarebbe così propenso a rimanere nella cantera del Barça a 18 anni. D’altronde vanta già 10 presenze in nazionale maggiore egiziana e un gol nelle qualificazioni di Coppa d’Africa 2027 contro il Sud Sudan lo scorso 29 settembre.

La replica

L'entourage del centravanti classe 2008, tuttavia, ha smentito le voci di un possibile trasferimento lontano dal Barcellona a gennaio. Il padre di Hamza Abdelkarim è intervenuto in merito: “Quello che si dice sulla partenza di Hamza dal Barcellona non è vero, e le voci sul suo trasferimento al Como in Italia sono una pura invenzione”, ha assicurato Mohamed Abdelkarim al portale egiziano Erem News.

Il piano

L'idea sarebbe quella di lasciare il giocatore a stretto contatto con il Barcellona per continuare a crescere. Il 18enne farà parte della rosa della prima squadra, ma giocherà con continuità tra seconda squadra e giovanili nella Youth League per uno sviluppo graduale in blaugrana. Se e quando Flick riterrà che i titolari debbano riposarsi, Hamza avrà una chance per scendere in campo. In futuro si vedrà se cederlo in prestito affinché acquisisca esperienza lontano dalla Catalogna o se rimarrà al Barça per maturare ulteriormente.