Fiorentina, Pellegrino e la mitraglia di Batistuta con la Juve: "Non esulterò più di così"

Mateo Pellegrino vuole più gol con la Fiorentina, ma nel caso arrivassero non aspettatevi di rivedere l'argentino esultare come faceva il connazionale Gabriel Omar Batistuta: "Se la ripeterò? No, perché non sarebbe giusto. È la sua esultanza, io l'ho presa in prestito per un'occasione speciale", ha detto il centravanti nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Pellegrino spiega l'esultanza come Batistuta

L'ex attaccante del Parma ha poi spiegato come gli sia venuta l'idea di imitare lo storico idolo della tifoseria: "Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il significato della partita, ho visto Bati che festeggiava così e mi è venuto spontaneo imitarlo. Ma è stata un’eccezione", ha assicurato ricordando la rete fatta alla Juventus nell'ultimo turno di campionato.

Sulla Juventus che lo ha cercato in estate, Pellegrino spiega: "Se la Juventus che mi ha cercato in estate fosse l'occasione speciale? I tifosi ce l'hanno fatto capire fin dal nostro arrivo allo stadio. In città c'era un clima diverso, però ora dobbiamo giocare allo stesso modo anche con le altre squadre. Per me è sempre bello fare gol, ero più contento per la gente". Poi sulla nazionale: "Giocare con l'Argentina è un sogno, però cerco di non pensarci troppo. Voglio far bene con la Fiorentina, migliorando e lavorando, credo che quel giorno arriverà".