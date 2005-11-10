Roma ribaltata dal Real Madrid, Ambrosini non ci crede: "Non spieghi tutto col raziocinio"

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, in cabina di commento per Prime Video per commentare la partita di Champions League tra Roma e Real Madrid, terminata con il risultato finale di 3-4, ha così parlato al triplice fischio: "Non sempre tutto è spiegabile col raziocinio. Dispiace perché non c'erano i presupposti perché questo accadesse, forse è stata una questione di concentrazione e di stazza. Nonostante l'orgoglio del Real, non avvertivi una Roma alle corde. Enorme peccato, la gente se ne va con un amaro in bocca infinito ma anche la consapevolezza di aver visto una squadra forte, che si è persa negli ultimi minuti".