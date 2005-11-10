Siparietto Ambrosini: dà appuntamento all’alba per correre e trova un tifoso del Milan ad aspettarlo

Siparietto social con protagonista Massimo Ambrosini. L’ex capitano del Milan, grande appassionato di running, aveva dato appuntamento ieri sera attraverso una storia Instagram ai suoi follower: ritrovo fissato per questa mattina alle 6:45 al Castello Sforzesco di Milano, per una corsa in compagnia aperta a tutti.

La sorpresa del tifoso rossonero ad Ambrosini

L’aggiornamento è arrivato direttamente dai social dell’ex centrocampista rossonero, che ha condiviso la "sorpresa" ricevuta. Una volta arrivato al luogo dell’appuntamento, Ambrosini non ha trovato un compagno con cui condividere la corsa, ma un tifoso del Milan pronto a strappargli un sorriso: la richiesta era quella di autografare una maglia rossonera dei primi anni Duemila, con il numero 23 sulle spalle, proprio quello indossato da Ambro durante la sua carriera.

Firma sulla maglia, foto e sorrisi

L’ex capitano si è prestato volentieri al siparietto, firmando la maglia e immortalando il momento con un sorriso. Un incontro speciale per il tifoso, che ha trasformato una mattinata dedicata al running in un’occasione per incontrare da vicino uno dei volti simbolo della storia del Diavolo.