Katia, la sorella di Cristiano Ronaldo: "Il tuo onore e cammino più grandi di qualsiasi addio"

L'annuncio da parte di Cristiano Ronaldo di dire addio alla Nazionale 23 anni dopo ha provocato un'ondata di reazioni e, tra le tante manifestazioni di affetto e riconoscimento, spiccano i messaggi delle sorelle del capitano portoghese, Katia ed Elma Aveiro.

Katia è stata una delle prime a pronunciarsi, ricorrendo alle stories di Instagram per lasciare una lunga dichiarazione a CR7, nella quale non ha nascosto l'orgoglio per il percorso dell'internazionale portoghese, ma ha anche lasciato a metà una frase che non è passata inosservata.

Parole curiose

"Oggi il mondo si congeda da te nella Nazionale del Portogallo. Io, come tua sorella, guardo indietro e sento un orgoglio che a stento entra nel petto. So delle battaglie che hai combattuto, di tutto ciò che hai dato al nostro Paese e di quello che hai costruito. Hai cambiato il corso del tuo destino e hai portato il Portogallo con te. Oggi è un giorno triste, sì. Ma i cicli si chiudono affinché altri possano iniziare. Il tempo è sovrano e, se c'è qualcosa che ha ancora bisogno di una risposta, forse domani si vedrà con maggiore chiarezza", ha sottolineato.

Messaggio al fratello

Concludendo con una dichiarazione particolarmente emotiva, accompagnata da una fotografia tra Katia e Ronaldo: "Il tuo onore e il tuo cammino sono più grandi di qualsiasi addio. Questa fotografia potrebbe non avere qualità, ma ha un'importanza immensa per me. Custodisce un pezzo della nostra storia e mi ricorda sempre che, prima di essere il Cristiano Ronaldo che il mondo ammira, sei stato e sarai mio fratello, il mio ragazzo. Ti amo. Ho un orgoglio infinito in te. Orgoglio più grande della mia vita. Ti amo, sempre con te".