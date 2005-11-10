Ronaldo dice basta al Portogallo, lo Sporting lo celebra: "Per sempre nella storia del Paese"

Anche lo Sporting Lisbona ha speso un pensiero importante per Cristiano Ronaldo. L'annuncio a sorpresa del fuoriclasse portoghese oggi dell'addio alla Nazionale dopo mesi infuocati di incomprensioni e lettere più simili a uno sfogo contro il ct Jorge Jesus, ha mosso qualcosa nel club lusitano che ha dedicato un momento per celebrare CR7.

Lo hanno visto e conosciuto da ragazzo, nelle giovanili dei Leoes prima e in prima squadra poi, apprezzato per quel talento che lo avrebbe poi portato nell'olimpo dei calciatori più grandi di tutti i tempi. Prima ancora al Manchester United, in Premier League, fino ad ammirarlo per le gesta in Nazionale.

"Grati per tutto quello che hai fatto per la nostra nazione. Per sempre nella storia del Portogallo", il pensiero trasmesso sui social network dallo Sporting Lisbona, con il quale Ronaldo ha vinto anche una Supercoppa portoghese nel 2003. Cinque gol e 6 assist in 31 partite prima di salutare i Leoes e indossare la maglia dei Red Devils. Mentre oggi, a 41 anni d'età, ha trovato la forza di dire basta con la Nazionale portoghese.