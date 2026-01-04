Premier League, Zirkzee non si ferma più: entra e sforna l'assist dell'1-1 in Leeds-United
Al gol di Aarnonson ha risposto Da Cunha, su assist di Joshua Zirkzee entrato per sfornare l'assist decisivo, ma alla fine il Manchester United esce con un 1-1 dalla trasferta di Leeds. I Red Devils tornano a frenare in Premier League dopo il ritrovato successo contro il Newcastle, accorciando le distanze con il Liverpool - atteso in campo - a -2 e al quinto posto in classifica. In zona Europa League.
Il Leeds strappa un punto importantissimo nella corsa alla salvezza, al momento positiva visto che la zona calda dista 8 lunghezze. E la banda di Farke può tirare un sospiro di sollievo. Altrettanto positiva la prestazione dell'ex Milan Okafor, che si è visto annullare un gol da una grandiosa parata di Lammens.
Questo il programma completo della 20^ giornata
Sabato 3 gennaio
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1
Brighton - Burnley 2-0
Wolverhampton - West Ham 3-0
Bournemouth - Arsenal 2-3
Domenica 4 gennaio
Leeds - Manchester United 1-1
Everton - Brentford ore 16:00
Fulham - Liverpool ore 16:00
Newcastle United - Crystal Palace ore 16:00
Tottenham - Sunderland ore 16:00
Manchester City - Chelsea ore 18:30
La classifica di Premier League
1. Arsenal – 48 pt (20)
2. Aston Villa – 42 pt (20)
3. Manchester City – 41 pt (19)
4. Liverpool – 33 pt (19)
5. Chelsea – 30 pt (19)
6. Manchester United – 30 pt (19)
7. Sunderland – 29 pt (19)
8. Brighton & Hove Albion – 28 pt (20)
9. Everton – 28 pt (19)
10. Brentford – 27 pt (19)
11. Crystal Palace – 27 pt (19)
12. Fulham – 27 pt (19)
13. Tottenham – 26 pt (19)
14. Newcastle – 26 pt (19)
15. AFC Bournemouth – 23 pt (20)
16. Leeds – 21 pt (19)
17. Nottingham Forest – 18 pt (20)
18. West Ham – 14 pt (20)
19. Burnley – 12 pt (20)
20. Wolverhampton – 6 pt (20)