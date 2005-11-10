Non ci sono molte opportunità per Amorim, sia per quanto riguarda la scelta della formazione che per quel che riguarda l'avventura in Europa League. Il Milan, ospite dalle 18.45 dell'Olympiacos, si presenta ad Atene con soli tre punti in classifica in quattro partite e con la necessità assoluta di vincere per rimettersi in carreggiata per i playoff: "Tutti devono essere pronti, perché non ci sono scuse nei grandi club. Non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto rotazioni. Dobbiamo essere sempre pronti, ed affrontare le partite come contro l'Inter, il Frosinone, il Genoa. Stiamo costruendo tante cose. È un altro test per noi". E non c'è opportunità di fallirlo.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Il problema, però, è che i rossoneri sono in piena emergenza: gli assenti per infortunio sono, infatti, ben nove: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Modric, Pavlovic, Camarda, e Bartesaghi. Difficile, dunque, attuare chissà quali tattiche di formazione. Davanti a Maignan, che torna titolare in Europa dopo la squalifica col Ferencvaros, confermata la linea a quattro composta da Gila, De Winter, Diawara ed Estupinan a sinistra. A centrocampo, orfano di Modric, spazio dal primo minuto a Jashari con Musah e Rabiot. Davanti c'è sempre Goncalo Ramos, supportato da Diego Moreira e probabilmente dalla novità Hutchinson al posto di Pulisic, anche se Cisse scalpita per giocare dall'inizio e potrebbe prendere la maglia di uno dei due dal primo minuto.