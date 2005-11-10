Ha ragione Gian Piero Gasperini ad essere orgoglioso della sua Roma. Perché non capita tutti i giorni di uscire con dei punti dal Parco dei Principi contro il PSG campione d'Europa in carica. E soprattutto non capita di farlo così, con spregiudicatezza e a testa alta. La Roma nel finale poteva pure perderla questa partita, ma il campo ha detto che poteva pure vincerla. A modo suo.

"Sono molto felice e molto orgoglioso della prestazione, era evidente che non ci saremmo snaturati di fronte ai più forti, lo sono indubbiamente per qualità, capacità di squadra e schemi. Mi riguarderò questa partita perché ci sono dei contenuti forti che dovranno servirci anche in campionato", ha spiegato nel post partita il tecnico giallorosso, con un sorriso stampato in faccia.

La Roma ha fatto la Roma, anche contro il PSG e anche con un parziale turn over in uomini chiave come Dybala, Cristante e soprattutto quello straordinario Malen che da un anno sta segnando come pochi nel mondo. La Roma ha giocato a viso aperto, non ha avuto paura di proporre i soliti uno contro uno, di pressare alto e di accettare il duello. Il primo gol è la fotografia della filosofia gasperiniana di oggi, con Hermoso che si stacca dalla linea e va a cestire i panni del neanche tropo finto centravanti. Un'iniezione di fiducia importante, come detto dallo stesso Gasp, anche per le prossime sfide di campionato e di Champions League dove la classifica resta comunque complessa.