Ha provato a spiegarla dando entusiasmo alle seconde linee, Gian Piero Gasperini. "Malen è partito fuori perché aveva giocato tantissimo e volevo dare una chance a Castro, oltre che tenermi una carta per il secondo tempo. Dybala e Cristante anche, ma ha giocato uno straordinario Pisilli", ha detto il tecnico della Roma per giustificare le scelte iniziali contro il PSG.

Tre titolarissimi fuori

Fuori Dybala, fuori Malen e fuori l'equilibratore Cristante per far spazio a Pisilli, Castro e De Roon. Tre calciatori che si sono dimostrati una volta di più importantissimi, per le rotazioni della Roma. Con lo stesso Gasperini che a più riprese aveva detto di voler "allargare la rosa", che fosse tramite il mercato o tramite la crescita di quelli che giocano meno. Posto questo, non si fa torto a nessuno a dire che i titolari sono i tre che non hanno giocato.

Pronti per aggredire la Serie A

E allora eccola, la giocata di Gasperini. Domenica alle 18 all'Olimpico arriva il Monza, occasione più che ghiotta per fare un'altra sgasata in quel campionato che vede i giallorossi pienamente in corsa per il titolo. Arrivare a quell'appuntamento con Malen, Dybala e Cristante riposati è chiaramente un valore aggiunto, basta guardare il contributo dei tre alla stagione. Se a questo aggiungiamo che il risultato del Parco dei Principi ha dato ragione ai pensieri del Gasp, ecco che il quadro sembra davvero completo.